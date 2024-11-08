Çankırı'da şarampole devrilen pikaptaki 3 kişi yaralandı.
M.S. (29) idaresindeki 06 CZH 236 plakalı pikap, Kurşunlu- Bayramören kara yolu Dalkoz Doruk mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile A.A. (26) ve B.D. (25) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin çalışması sonucu araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Kurşunlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Çankırı'da Pikap Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
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