Çankırı'da Sağanak Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu

12.05.2026 20:36
Çankırı'da etkili sağanak, zemin katları su bastı; trafiğe kapatılan yollar ve kurtarma çalışmaları var.

Çankırı'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı iş yeri ve evlerin zemin katlarını su bastı, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kentte öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Çankırı Belediyesi zabıta ekipleri, su birikintileri nedeniyle şerit çekerek kent merkezindeki bazı yolları trafiğe kapattı.

Biriken su nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, AFAD ekipleri mahsur kalan bir araç sürücüsünü kurtardı.

Sağanak nedeniyle bazı ev ile iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Vatandaşlar, kovalarla iş yerinden suyu tahliye etmeye çalıştı.

Belediye ekipleri de su baskınları nedeniyle çalışma yürütüyor.

Can kaybı ve yaralanma bulunmuyor

Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, yaptığı açıklamada, herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığını belirtti.

Tüm ekiplerle sahada olduklarını, il merkezi ve ilçelerde çalışmalar yaptıklarını aktaran Çakırtaş, "AFAD, UMKE, DSİ, Karayolları, emniyet ve jandarma ekiplerimizle sağanak yağışın etkili olduğu bölgelerde önlemlerimizi alıyoruz. İl genelinde an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor." ifadesini kullandı.

Belediyeden vatandaşlara uyarı

Çankırı Belediyesi, kentte etkili olan sağanak nedeniyle vatandaşları cep telefonlarına gönderilen mesajla uyardı.

Belediyeden vatandaşlara gönderilen mesajda, kentte yaşanan aşırı yağışların devam edeceği, sel ve su baskını riski bulunduğu belirtildi.

Vatandaşların bodrum katlarda bulunan dairelerde ve iş yerlerinde tedbirli olmaları gerektiği, mümkün olmadıkça bu alanlarda bulunmamalarının önem arz ettiği aktarılan mesajda, "Dere yatakları, su taşkını riski bulunan bölgeler ve eğimli alanlardan uzak durulması, araçların güvenli bölgelere çekilmesi ve yetkili kurumların yapacağı uyarıların takip edilmesi gerekmektedir. Tüm ekiplerimiz ve iş makinelerimiz sahada görev yapmakta olup olumsuzluklara karşı çalışmalar aralıksız devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

