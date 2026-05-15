Çankırı\'da Su Kanalına Düşen Araçta 3 Yaralı

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde su kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Halil K. (62) idaresindeki 41 HS 792 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Bereket köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Mustafa K. (35) ve Ayşe K. (59) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kurşunlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
