Çankırı'da tarım lisesi öğrencilerinin yetiştirdiği elmaların hasadı başladı - Son Dakika
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Çankırı'da tarım lisesi öğrencilerinin yetiştirdiği elmaların hasadı başladı

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Çankırı\'da tarım lisesi öğrencilerinin yetiştirdiği elmaların hasadı başladı
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Çankırı Şehit Mehmet Ata Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin okul bahçesinde yetiştirdiği elmaların hasadına başlandı.

Çankırı Şehit Mehmet Ata Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin okul bahçesinde yetiştirdiği elmaların hasadına başlandı.

Okul bahçesinde öğrenciler tarafından yetiştirilen 272 ağaçtan Vali Hüseyin Çakırtaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler elma topladı.

Çakırtaş, burada yaptığı açıklamada, tarım meslek lisesinin Çankırı için önemli bir değer olduğunu söyledi.

Okulda tarım, gıda ve hayvancılık üzerine 3 ana bölüm olduğunu belirten Çakırtaş, okulun özellikle meyvecilik anlamında önemli bir uygulama alanına sahip olduğunu ifade etti.

Öğrencilerin alanda uygulamalı şekilde kendilerini geliştirebildiklerinin altını çizen Vali Çakırtaş, "Öğrencilerimiz eğitim anlamında burada meyve yetiştiriciliğini öğreniyorlar, öğretiyorlar. Topladıkları ürünü de ilimizde katma değerli bir şekilde satarak okulumuza gelir elde ediyorlar. Özellikle meslek liseleri içinde Çankırı'da tarım meslek lisesinin bölge açısından da çok önemli bir yeri var. Bunu daha da geliştirmemiz gerekiyor. Öğrencilerimizi özellikle buraya yönlendirmemiz gerekiyor ve buradan mezun olan öğrencilerimizi de süreç içinde takip edip ilimizin tarımına, hayvancılığına katma değer sağlayacak bilinçli yetiştiriciler yetiştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Şehit Mehmet Ata Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde 272 elma ağacı, diğer meyve ağaçları ve üzüm bağında toplam 496 ağaç ve asma bulunuyor.

Bu yıl 272 elma ağacından yaklaşık 7 ton ürün elde edilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çankırı'da tarım lisesi öğrencilerinin yetiştirdiği elmaların hasadı başladı - Son Dakika
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