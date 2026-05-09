Çankırı\'da Tır ile Çarpışma: 3 Yaralı

Çankırı'da tır ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Naim K. (34) idaresindeki 52 AEY 118 plakalı otomobil, Korgun-Kurşunlu kara yolu Hocahasan köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen Bayram A. (37) yönetimindeki 23 AH 920 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Duygu M. (32) ve Kamile Z. (35) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Otomobil sürücüsü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi.

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.