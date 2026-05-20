Çankırı'da Toprak Kayması: İşçi Kurtarıldı

Çankırı'da su kaçağı nedeniyle yapılan çalışma sırasında kayan toprağın altında kalan işçi kurtarıldı.
Çankırı Belediyesi ekiplerince su kaçağı ihbarı üzerine Esentepe Caddesi üzerinde çalışma başlatıldı.
Ekiplerce yürütülen çalışma sırasında toprak kayması sonucu Onur K. göçük altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerince topraktan çıkarılan işçi ambulansla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İşçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
