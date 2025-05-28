Çankırı'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Hüseyin K. (55) idaresindeki 34 ZA 060 plakalı otomobil, Ankara-Çankırı kara yolu İnandık köyü mevkisinde, orta refüje çarparak takla attı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, araçta bulunan Azime K. (51) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Hüseyin K. ile araçta bulunan Tunahan K. (21) ve Şehri K. (53) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Çankırı'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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