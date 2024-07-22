Çankırı'nın Eldivan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil, Eldivan-Çankırı kara yolu Eldivan yol ayrımı mevkisinde çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan M.L. (74), O.E.Ç. (18), Y.T.B. (18) ve L.Y. (63) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Araçta sıkışan yaralılar itfaiye yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan L.Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Çankırı'da trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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