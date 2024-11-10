Çankırı'da triportörün şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Y.K. (29) idaresindeki 18 ACC 251 plakalı triportör, Kurşunlu- Korgun kara yolu Bugay köyü kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan F.K. (30), R.K. (3), H.K. (26) ve İ.K. (6) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Çankırı'da Triportör Devrildi: 5 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?