Çankırı'da uyuşturucuyla mücadelede 39 kişi yakalandı, 1386 gram madde ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çankırı'da uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik 29 operasyonda 39 kişi yakalandı. Operasyonlarda 1386 gram uyuşturucu madde ile 2 bin 119 uyuşturucu hap ele geçirildi, 51 kişi hakkında adli işlem uygulandı.
Çankırı'da polis ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 39 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar yürütüldü.
Bu kapsamda gerçekleştirilen 29 operasyonda 39 kişi yakalanırken, 51 kişi hakkında adli işlem uygulandı.
Operasyonlarda 1386 gram uyuşturucu madde ile 2 bin 119 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kaynak: AA
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