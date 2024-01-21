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Çankırı'daki Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde Sömestir Tatili Yoğunluğu - Son Dakika
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Çankırı'daki Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde Sömestir Tatili Yoğunluğu

Çankırı'daki Yıldıztepe Kayak Merkezi, sömestir tatili ve hafta sonu dolayısıyla yoğunluk yaşıyor. Kayakseverler ve aileleri, Yıldıztepe'ye akın ederek kayak, snowboard ve kızak keyfi yapıyor. Merkezde bulunan üç pist ve iki otelde toplam 250 yatak bulunuyor.

Çankırı\'daki Yıldıztepe Kayak Merkezi\'nde Sömestir Tatili Yoğunluğu
21.01.2024 - 18:23,
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Çankırı'daki Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde, sömestir tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Yarıyıl tatili ve hafta sonu olmasını fırsat bilen kayakseverler, aileleriyle Yıldıztepe Kayak Merkezi'ne geldi.

Yoğunluğun yaşandığı merkezde bazı vatandaşlar kayak ve snowboard yaptı, bazıları da kızakla kayarak keyifli vakit geçirdi.

Ilgaz Dağı'nın eteklerindeki Yıldıztepe Kayak Merkezi, biri kızak pisti olmak üzere üç piste sahip.

Yıldıztepe Kayak Tesisleri'ndeki iki otel ve bungalovlarda, toplam 250 yatak bulunuyor.

Kaynak: AA
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