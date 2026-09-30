Çankırı Kurşunlu'da 150 milyon TL'lik parke taşı ve beton santrali hizmete girdi - Son Dakika
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Çankırı Kurşunlu'da 150 milyon TL'lik parke taşı ve beton santrali hizmete girdi

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Çankırı Kurşunlu\'da 150 milyon TL\'lik parke taşı ve beton santrali hizmete girdi
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Çankırı Kurşunlu'da İl Özel İdaresi bünyesindeki kilitli parke taşı ve beton santrali tesisi, 150 milyon liralık yatırımla törenle açıldı. Tesiste yaklaşık 2 ayda üretilen 90 bin metrekare kilitli taşın tamamı 80 köye ulaştırıldı.

Çankırı'da İl Özel İdaresi bünyesinde faaliyete geçirilen "Kilitli Parke Taşı ve Beton Santrali Tesisi"nin açılışı için tören düzenlendi.

Kurşunlu ilçesinde 23 bin metrekare alana sahip 150 milyon liralık yatırım maliyetiyle hayata geçirilen tesisin bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Hüseyin Çakırtaş, burada yaptığı konuşmada, açılışı yapılan tesisin altyapı hizmetlerine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Vatandaşın günlük hayatını kolaylaştıran, yaşam kalitesini yükselten ve yerleşim yerlerinin altyapısını güçlendiren hizmetleri çok kıymetli gördüklerini belirten Çakırtaş, "Özellikle köylerimizde yol ve çevre düzenlemelerinin iyileştirilmesi, hemşehrilerimizin daha güvenli, daha konforlu ve daha nitelikli yaşam alanlarına kavuşması bakımından büyük önem taşımaktadır. Köylerimizin ihtiyaç duyduğu kilitli parke taşı burada yaklaşık 2 ay önce üretilmeye başlanmıştı. Bugüne kadar yaklaşık 90 bin metrekare kilitli taş üretilmiş ve tamamı 80 köyümüze ulaştırılmıştır." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da il genelinde yapılan yatırımlara değindi.

Tesisle beraber iş makinesi gibi yatırımların değerinin 1,5 milyar lirayı aştığına işaret eden Akbaşoğlu, "Dolayısıyla 368 köyümüzün tamamına, Çankırı merkezimiz dahil olmak üzere köylerimize, ilçelerimize hizmet etmek üzere kazandırılmış güzel bir tesis. Tesise emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza, Genel Sekreterimize, İl Özel İdaresi çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çankırı'da güzel hizmetlere imza atıldığını dile getiren Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"Her ilçede hastanelerimizi hemen hemen yeniledik. Gençlik merkezlerimizi gençlerimizle buluşturduk. Futbol sahalarını, halı sahaları gençlerimizin hizmetine açtık. Organize sanayi bölgelerimizi genişletiyoruz, çoğaltıyoruz ve orada istihdamı artırıyoruz. Çankırı'mız ilk 30-35 il arasında 1 milyar dolara yaklaşan ihracatıyla başa güreşen bir noktada. Aynı şekilde barajlarımızı suyla doldurup toprakla ve insanımızla buluşturmanın derdindeyiz. Koyunbaba Barajı'ndan, Şabanözü'nden Eldivan ve merkeze kadar 45-50 bin dönüm arazinin daha sulanması imkanını bu yıl sonuna doğru boruların bitmesiyle temin etmiş olacağız. Kurşunlu'da Köpürlü köyünde inşa ettiğimiz Kızlaryolu Barajı'nın ana gövdesini bitirmiştik. Çankırı, Kastamonu ve Çorum'da 150 bin dönüm araziyi sulayacak sulama projesini de gerçekleştirdik."

Akbaşoğlu, Kızlaryolu Barajı'nın Çankırı merkez ile ihtiyaç duyan tüm ilçelere içme suyu temin edeceğini kaydetti.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Çelik de faaliyete geçirilen kilitli parke taşı tesisinin günlük 1500 metrekare üretim kapasitesine sahip olduğuna dikkati çekerek, "Yanında beton santralimiz İl Özel İdaremizin ihtiyaç duyduğu betonu da karşılayabilecek niteliklere haiz. İl Özel İdaremizin ihtiyaç duyduğu bütün beton boruların üretimini de burada yapacağız. Önümüzdeki sene o da hazır olmuş olacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dua edilerek tesisin açılış kurdelesi kesildi.

Programa, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Baro Başkanı Mustafa Deniz, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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