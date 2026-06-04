Çankırı Lisesi'nde Geleceğe Mektup Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çankırı Lisesi'nde Geleceğe Mektup Etkinliği

Çankırı Lisesi\'nde Geleceğe Mektup Etkinliği
04.06.2026 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öğrencilerin 4 yıl önce gömdüğü mektuplar ve videolar, heyecanla gün yüzüne çıkarıldı.

Çankırı Lisesi 12. sınıf öğrencilerinin 4 yıl önce kendilerine yazıp toprağa gömdükleri mektup ve video mesajlar, gün yüzüne çıkarıldı.

Çankırı Lisesi İngilizce öğretmeni Hasan Emin Çelik'in öncülüğünde 4 yıl önce dönemin 9. sınıf öğrencileriyle "Geleceğe Mektup" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, lise hayatına ilişkin beklentilerini, geleceğe dair hedef ve umutlarını, arkadaşlıklarını ve eğitim yaşamlarını anlattıkları mektuplar kaleme aldı. Bazı öğrenciler ise gelecekteki kendilerine hitaben hazırladıkları video mesajları flaş belleklere yükledi.

Pet şişelerin içine yerleştirilen mektuplar ve video mesajlar, aradan geçen 4 yılın ardından topraktan çıkarılarak sahiplerine teslim edildi.

Mezuniyet aşamasındaki öğrenciler, yıllar önce yazdıkları mektupları heyecanla okuyup video mesajlarını izledi. Öğrenciler, geçmişte kurdukları hayaller ve belirledikleri hedeflerle bugün geldikleri noktayı karşılaştırma fırsatı buldu.

Hasan Emin Çelik, AA muhabirine, 4 yıl önce başlattıkları etkinliği tamamladıklarını söyledi.

Öğrencilerle birlikte büyük heyecan yaşadıklarını belirten Çelik, "Öğrencilerimiz için değişik bir heyecan olacak. Zaman hızla geçiyor, bunu görüyoruz. Öğrencilerimiz büyüdü, mezun oluyorlar. Onun da hem heyecanı hem üzüntüsü var." dedi.

Etkinliği planlarken farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini anlatan Çelik, "Öğrencilerimiz geleceklerini planlasın, hedeflerini ortaya koysun, mezuniyetten, okulumuzdan beklentilerini belirlesinler diye bu etkinliği düzenledik." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Beyzanur Gökmen ise mesajları okuduklarında eski günlere döndüklerini dile getirerek, "4 yıl önce hayallerimden bahsetmiştim. Hayallerimde değişiklikler oldu. Arkadaşlarımın bana yazdığı notları okudum, çok mutlu oldum. Bu etkinlikle arkadaşlık bağlarımızı güçlendi, geçmişte bizim nasıl olduğumuzu, gelecekte kendimizi nasıl şekil vereceğimizi anladık." diye konuştu.

Kadirhan Öztürk de mesajını okuduğunda 9. sınıftaki düşünceleriyle şimdiki düşüncelerinin aynı olduğunu, aynı ideallere sahip olduğunu anladığını kaydetti.

Tuğçe Özyılmaz da mektubunda gelecek hayalleri ve umutlarından bahsettiğini, bugün birçoğunu gerçekleştirdiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Çankırı, Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı Lisesi'nde Geleceğe Mektup Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de evin kapısına asılan poşette yeni doğmuş bebek bulundu İzmir'de evin kapısına asılan poşette yeni doğmuş bebek bulundu
Aziz Yıldırım’dan stoper zirvesi Aziz Yıldırım'dan stoper zirvesi
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif
Reha Muhtar’ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı Reha Muhtar'ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı
Dilan- Engin Polat çiftinin koruması Can Polat’ı vuran saldırgan yakalandı Dilan- Engin Polat çiftinin koruması Can Polat'ı vuran saldırgan yakalandı
Sınırları epey zorladı Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’ı kızdıracak sözler Sınırları epey zorladı! Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ı kızdıracak sözler

15:39
A Milli Takım oyuncularının Dünya Kupası’ndaki forma numaraları belli oldu
A Milli Takım oyuncularının Dünya Kupası'ndaki forma numaraları belli oldu
15:36
İstinaf’tan Yerebatan Sarnıcı hakkında “yürütmeyi durdurma“ kararı
İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında "yürütmeyi durdurma" kararı
14:21
Salı günü grup toplantısı yapacak mı Kılıçdaroğlu kararını verdi
Salı günü grup toplantısı yapacak mı? Kılıçdaroğlu kararını verdi
14:01
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş
13:47
Hapis cezası sonrası Sadettin Saran’ın avukatından ilk açıklama geldi
Hapis cezası sonrası Sadettin Saran'ın avukatından ilk açıklama geldi
13:30
Can Polat’ın kızı cenazede sinir krizi geçirdi: Babama tatil mezar oldu
Can Polat'ın kızı cenazede sinir krizi geçirdi: Babama tatil mezar oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 15:57:21. #7.12#
SON DAKİKA: Çankırı Lisesi'nde Geleceğe Mektup Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.