Çankırı Lisesi\'nde Geleceğe Mektup Etkinliği

Çankırı Lisesi 12. sınıf öğrencilerinin 4 yıl önce kendilerine yazıp toprağa gömdükleri mektup ve video mesajlar, gün yüzüne çıkarıldı.

Çankırı Lisesi İngilizce öğretmeni Hasan Emin Çelik'in öncülüğünde 4 yıl önce dönemin 9. sınıf öğrencileriyle "Geleceğe Mektup" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, lise hayatına ilişkin beklentilerini, geleceğe dair hedef ve umutlarını, arkadaşlıklarını ve eğitim yaşamlarını anlattıkları mektuplar kaleme aldı. Bazı öğrenciler ise gelecekteki kendilerine hitaben hazırladıkları video mesajları flaş belleklere yükledi.

Pet şişelerin içine yerleştirilen mektuplar ve video mesajlar, aradan geçen 4 yılın ardından topraktan çıkarılarak sahiplerine teslim edildi.

Mezuniyet aşamasındaki öğrenciler, yıllar önce yazdıkları mektupları heyecanla okuyup video mesajlarını izledi. Öğrenciler, geçmişte kurdukları hayaller ve belirledikleri hedeflerle bugün geldikleri noktayı karşılaştırma fırsatı buldu.

Hasan Emin Çelik, AA muhabirine, 4 yıl önce başlattıkları etkinliği tamamladıklarını söyledi.

Öğrencilerle birlikte büyük heyecan yaşadıklarını belirten Çelik, "Öğrencilerimiz için değişik bir heyecan olacak. Zaman hızla geçiyor, bunu görüyoruz. Öğrencilerimiz büyüdü, mezun oluyorlar. Onun da hem heyecanı hem üzüntüsü var." dedi.

Etkinliği planlarken farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini anlatan Çelik, "Öğrencilerimiz geleceklerini planlasın, hedeflerini ortaya koysun, mezuniyetten, okulumuzdan beklentilerini belirlesinler diye bu etkinliği düzenledik." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Beyzanur Gökmen ise mesajları okuduklarında eski günlere döndüklerini dile getirerek, "4 yıl önce hayallerimden bahsetmiştim. Hayallerimde değişiklikler oldu. Arkadaşlarımın bana yazdığı notları okudum, çok mutlu oldum. Bu etkinlikle arkadaşlık bağlarımızı güçlendi, geçmişte bizim nasıl olduğumuzu, gelecekte kendimizi nasıl şekil vereceğimizi anladık." diye konuştu.

Kadirhan Öztürk de mesajını okuduğunda 9. sınıftaki düşünceleriyle şimdiki düşüncelerinin aynı olduğunu, aynı ideallere sahip olduğunu anladığını kaydetti.

Tuğçe Özyılmaz da mektubunda gelecek hayalleri ve umutlarından bahsettiğini, bugün birçoğunu gerçekleştirdiğini ifade etti.