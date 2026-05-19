Çankırı\'nın İlçelerinde 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

Çankırı'nın ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı. Çelenk sunumu, saygı duruşu, İstiklal Marşı, gösteriler ve spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Çankırı'nın ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

Çerkeş ilçesinde Hükümet Konağı önündeki törende, Atatürk büstüne Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün çelenginin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Nevzat Ayaz Spor Salonu'nda devam eden programda, Kaymakam Emir Osman Bulgurlu ve Belediye Başkanı Hasan Sopacı, katılımcıların bayramını kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın mesajı okundu, hazırlanan gösteriler sergilendi.

İlçe genelinde düzenlenen futbol, voleybol, yüzme, badminton, mas güreşi, akıl ve zeka oyunları, dart, atletizm ve okçuluk müsabakalarında dereceye giren öğrencilere kupa, madalya ve hediyelerinin takdim edilmesiyle birlikte program sona erdi.

Orta

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şehit Erkan Er Yatılı Bölge Okulu Spor Salonu'nda devam edene programda Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Çınar, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Öğrenciler tarafından hazırlanan gösterilerin sergilenmesinin ardından program sona erdi.

Programa, Kaymakam Ökkeş Yusuf İnce, Belediye Başkanı Ömer Bezci, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Bayramören

İlçe meydanında düzenlenen törende günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, öğrenciler tarafından şiirler okundu, hazırlanan gösteriler sergilendi.

Programa, Kaymakam Hikmet Saka ve eşi İlke Saka, Belediye Başkanı Raşit Güngör, İl Genel Meclis Üyesi Şahin Aktaş, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Korgun

Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çelenginin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Korgun Belediyesi İş Merkezi ve Kültür Salonu'nda devam eden programda, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın mesajı okundu, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sergilendi.

Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen voleybol turnuvasında dereceye giren takımlara kupaları verildi.

Programa, Kaymakam Ferhat Gür, Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, ilçe protokolü, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Şabanözü

Şabanözü'nde Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çelenginin sunulmasıyla birlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajının Gençlik ve Spor İlçe Müdür Hakkı Fidan tarafından okunmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler sergilendi.

İlçe genelinde düzenlenen futbol, voleybol, yüzme, badminton, mas güreşi, akıl ve zeka oyunları, dart, atletizm ve okçuluk müsabakalarında dereceye giren öğrencilere kupa, madalya ve hediyelerinin takdim edildi.

Ilgaz

Ilgaz Spor Salonu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından Atatürk'ün Gençliği Hitabesi ve Gençliğin Ata'ya Cevabı ile şiirler okundu, öğrenciler tarafından hazırlanan sportif ve halk oyunları gösterileri sergilendi.

Programa, Kaymakam Burak Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

