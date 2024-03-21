Çankırı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çankırı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Çankırı\'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Orta, Eldivan, Çerkeş, Yapraklı, Atkaracalar ile il merkezinin yüksek kesimleri, gece saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Yağış sonrasında kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı, bazı bölgelerde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

21.03.2024 11:01  Güncelleme: 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'nın yüksek rakımlı noktalarına kar yağdı.

Orta, Eldivan, Çerkeş, Yapraklı, Atkaracalar ile il merkezinin yüksek kesimleri, gece saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Yağış sonrasında kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı, bazı bölgelerde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Atkaracalar, Yapraklı, Çankırı, Eldivan, Ulaşım, Hava Durumu, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Ankara, Afyonkarahisar ve İzmir'de 94 şüpheli yakalandı
    12:12 Ankara, Afyonkarahisar ve İzmir'de 94 şüpheli yakalandı

    Ankara, Afyonkarahisar ve İzmir'de düzenlenen 'Bozdoğan-14' operasyonlarında bölücü terör örgütüne yönelik olarak 94 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda, şüphelilerin terör örgütü lehine slogan attıkları, flama taşıdıkları ve terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

  • 1969 Bilecik Spor Kulübü, Bayındırspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
    12:10 1969 Bilecik Spor Kulübü, Bayındırspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

    Bölgesel Amatör Lig temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü, hafta sonu oynayacağı Bayındırspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde 20 puanla 13. sırada bulunan Bilecik ekibi, bu maçı kazanarak rahat bir nefes almayı hedefliyor.

  • Doğu Anadolu Kalkınma Projesi, bölgedeki potansiyeli öne çıkarıyor
    12:10 Doğu Anadolu Kalkınma Projesi, bölgedeki potansiyeli öne çıkarıyor

    Doğu Anadolu Kalkınma Projesi (DAP) İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, bölgedeki illerin potansiyelini öne çıkararak, bu alanları geliştirmeye çalıştıklarını ifade etti. DAP İdaresi, Erzurum'da ve bölgede desteklenen projeler hakkında bilgi verdi ve 10 yıllık dönemde toplam 226 projeye 1 milyar 20 milyon 893 bin 858 lira kaynak aktardıklarını açıkladı. Tarımsal mekanizasyona önem veren DAP İdaresi, tarımsal sulama ve üretim projelerine ağırlık vermektedir.

  • Ağrı'da Yoğun Kar Yağışı Sonucu Ahır Çöktü, 3 At Kurtarıldı
    12:10 Ağrı'da Yoğun Kar Yağışı Sonucu Ahır Çöktü, 3 At Kurtarıldı

    Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Esnemez köyünde bir ahır çöktü. Çöken ahırın altında kalan 3 at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

  • Türkiye'de Bayrak Futbolu Şampiyonası Başlıyor
    12:09 Türkiye'de Bayrak Futbolu Şampiyonası Başlıyor

    Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen bayrak futbolu şampiyonası yarın İstanbul'da başlayacak. Üç gün sürecek olan organizasyona 24 takım katılacak.

  • Adana'da Çamaşır Makinesinde Hayatını Kaybeden Çocuk
    12:08 Adana'da Çamaşır Makinesinde Hayatını Kaybeden Çocuk

    Adana'nın Sarıçam ilçesinde evde kalan 3 çocuktan biri olan 12 yaşındaki Elif Ayyüce K., çamaşır makinesine girince havasız kaldı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Baba tarafından bulunan çocuğa yapılan suni teneffüs ve kalp masajı sonrasında kız çocuğu hastaneye kaldırıldı, ancak aynı gün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü ve ardından ailesine teslim edildi.

  • Tunceli bahar ayında kara teslim
    12:08 Tunceli bahar ayında kara teslim

    Tunceli'de bahar ayında beklenmedik bir şekilde kar yağışı başladı. Özellikle Pülümür ve Ovacık ilçelerinde etkili olan kar yağışı, vatandaşları şaşırttı. Kar yağışı nedeniyle köy yolları kapanırken, ulaşımda aksamalar yaşandı.

  • Muğla'da 'Ormancı' türküsünün yaşandığı Çaybükü Mahallesi'nin ismi 'Gevenes' olarak değiştirildi
    12:07 Muğla'da 'Ormancı' türküsünün yaşandığı Çaybükü Mahallesi'nin ismi 'Gevenes' olarak değiştirildi

    Muğla Valiliği, Menteşe Belediyesi'nin oy birliği ile aldığı kararı onaylayarak, Çaybükü Mahallesi'nin eski ismi olan 'Gevenes' olarak değiştirilmesine izin verdi. Gevenes Mahalle Muhtarı Bilal Özsoy, kararın ardından Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü ziyaret etti ve teşekkür etti.

  • Cumhur İttifakı Bandırma Belediye Başkan Adayı Cemal Öztaylan, Dursun Mirza döneminde yapılan satışları eleştirdi
    12:07 Cumhur İttifakı Bandırma Belediye Başkan Adayı Cemal Öztaylan, Dursun Mirza döneminde yapılan satışları eleştirdi

    Cumhur İttifakı Bandırma Belediye Başkan Adayı Cemal Öztaylan, iftar programında yaptığı açıklamada, Dursun Mirza'nın belediyede yapılan satışları gündeme getirerek eleştirdi.


11:05 AYM’nin yeni başkanı Kadir Özkaya’nın hukuk fakültesi mezunu olmaması tartışma konusu oldu AYM'nin yeni başkanı Kadir Özkaya'nın hukuk fakültesi mezunu olmaması tartışma konusu oldu
10:44 Tekirdağ’da tır, yolcu minibüsüne çarptı: 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı Tekirdağ'da tır, yolcu minibüsüne çarptı: 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
10:39 Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başladı Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başladı
10:21 Anayasa Mahkemesi’nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu
08:45 Mardin Yeşilli Belediye Başkanı Demir’in makam odasında çekilen görüntüler tartışma yarattı Mardin Yeşilli Belediye Başkanı Demir'in makam odasında çekilen görüntüler tartışma yarattı
11:44 Oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir çifti boşandı Oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir çifti boşandı
11:42 Dini nikahlı eşini 17 bıçak darbesiyle öldürüp, ’Kafam gidip geliyor’ dedi Dini nikahlı eşini 17 bıçak darbesiyle öldürüp, 'Kafam gidip geliyor' dedi
11:04 Afganistan’da intihar saldırısı: 3 ölü, 12 yaralı Afganistan'da intihar saldırısı: 3 ölü, 12 yaralı
11:03 DolarTL Değer Kazancıyla Başladı Dolar/TL Değer Kazancıyla Başladı
10:51 Haber alınamayan yaşlı çift evlerinde ölü bulundu Haber alınamayan yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
10:49 Ünlü isimlerde Bağcılar’da yaşanan sucu skandalına öfke kustu Ünlü isimlerde Bağcılar'da yaşanan sucu skandalına öfke kustu
10:34 Ankara’da inşaat malzemeleriyle dolu bir depoda çıkan yangın, iş yerlerine sıçradı Ankara'da inşaat malzemeleriyle dolu bir depoda çıkan yangın, iş yerlerine sıçradı
10:16 Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2024 12:13:06. #1.12#
SON DAKİKA: Çankırı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement