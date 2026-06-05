Çankırı Tarım ve Teknoloji Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Çankırı Tarım ve Teknoloji Fuarı Açıldı

05.06.2026 12:34
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Çankırı'da düzenlenen fuar, tarım sektöründe 30 firmanın katılımıyla kapılarını açtı.

Çankırı'da düzenlenen "2. Çankırı Tarım ve Teknoloji Fuarı", törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Çarşamba Pazarı alanındaki fuarda Vali Hüseyin Çakırtaş, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş ile diğer katılımcılar, açılış kurdelesini kestikten sonra fuar alanını gezdi.

Tarım sektörlerinde faaliyet gösteren yaklaşık 30 firmanın katıldığı fuarda kamu kurumları da kurdukları stantlarla çiftçilere çalışmaları hakkında bilgi veriyor.

Vali Çakırtaş, gazetecilere, Çankırı'da fuarın düzenlenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Çankırı'nın tarım ve hayvancılık şehri olduğunu belirten Çakırtaş, "Burada hem Çankırı'da üretilen hem de ülkemizde üretilip çiftçimizin hizmetine sunulan tarım aletlerini görmek mümkün. Çankırı ölçeğinde böyle bir fuarın düzenleniyor olması bu anlamda çok önemli." dedi.

Fuarda özel firmaların yanı sıra kamu kurumlarının da bulunduğunu dile getiren Çakırtaş, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın bütün birimleri burada. Çankırı'da yağışlarla birlikte tarımsal hasılanın da önemli ölçüde artacağını düşündüğümüz bir dönemde bu tarım fuarı ile farkındalık oluşturulmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Fuar, 7 Haziran'a kadar açık kalacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çankırı Tarım ve Teknoloji Fuarı Açıldı - Son Dakika

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