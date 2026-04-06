Çankırı Valiliği'nden AA'ya Kutlama Mesajı

Çankırı Valiliği, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Valilik sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Mücadele'nin sesini dünyaya duyurmak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan, Anadolu Ajansının, güvenilir haberciliğin sarsılmaz kalesi olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Çankırı'mızın tarihi sokaklarından yaren kültürüne, tuz mağarasından Ilgaz Dağları'na kadar şehrimizin her değerini tüm dünyaya ulaştıran, mesai mefhumu gözetmeksizin hakikatin peşinde koşan tüm AA çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verildi.