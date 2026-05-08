Çankırı Valisi Çakırtaş, Orta ilçesini ziyaret etti

Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, Orta ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Ökkeş Yusuf İnce ve Belediye Başkanı Ömer Bezci'yi makamında ziyaret eden Çakırtaş, ilçenin genel durumu, devam eden yatırımlar ve planlamalar hakkında bilgi aldı.

İlçede esnaf ziyaretinde bulunan Çakırtaş, İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek personele başarılar diledi.

Şehit jandarma er Satılmış Boybaşı'nın ailesini ziyaret ederek yakınlarıyla sohbet eden Çakırtaş, Dodurga, Kalfat, Yaylakent beldeleri ile Elmalık köyünü de ziyaret etti.

İlçedeki organize sanayi bölgesinde de incelemelerde bulunan Çakırtaş, yatırımlar hakkında bilgi aldı.