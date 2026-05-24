Cannes Film Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu

24.05.2026 00:28
Fransa'daki Cannes Film Festivali'nde Cristian Mungiu, 'Fjord' ile Altın Palmiye'yi kazandı.

Fransa'da düzenlenen 79. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Ödülü'nü "Fjord" filmiyle Rumen yönetmen Cristian Mungiu kazandı.

Jüri başkanlığını bu yıl Güney Koreli yönetmen Park Chan-wook'un üstlendiği festivalde ödüller sahiplerini buldu.

En İyi Yönetmen Ödülü'nün sahibi, "La Bola Negra" filmiyle İspanyol yönetmenler Javier Calvo ve Javier Ambrossi'nin yanı sıra "Fatherland" filmiyle Polonyalı yönetmen Pawel Pawlikowski'nin oldu.

Jüri Ödülü ise "L'Aventure revee" filmiyle Alman yönetmen Valeska Grisebach'a verildi.

Festivalde, Rus yönetmen Andrei Zviaguintsev "Minotaure" filmiyle Büyük Ödül'e layık görülürken, En İyi Senaryo Ödülü'nü "Notre Salut" filminin senaryosunu kaleme alan Fransız senarist Emmanuel Marre kazandı.

"Coward" filminde oynayan Belçikalı Emmanuel Macchia ve Fransız aktör Valentin Campagne, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.

Bu yıl festivalin En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü "Soudain" filminde rol alan Belçikalı oyuncu Virginie Efira ve Japon oyuncu Tao Okamato aldı.

Altın Kamera Ödülü'nü "Ben'Imana" adlı filmin Ruandalı yönetmeni Marie-Clementine Dusabejambo alırken, Kısa Metraj Ödülü "Para Los Contrincantes" filmiyle Arjantinli yönetmen Federico Luis'e verildi.

Onur Ödülü'nün sahibi, ABD'li oyuncu Barbra Streisand, Yeni Zelandalı yönetmen Peter Jackson ve ABD'li oyuncu John Travolta'nın oldu.

Mahmud Derviş'in mısraları alkışlarla karşılandı

En İyi Yönetmen Ödülü'nü takdim eden Kanadalı oyuncu ve yapımcı Xavier Dolan, törende yaptığı konuşmaya, Filistinli şair Mahmud Derviş'in "Bu Dünyada Hayatta Kalmayı Hak Eden Şeyler Var" adlı şiirinin şu mısralarını okuyarak başladı:

"Bu dünyada hayatta kalmayı hak eden şeyler var/Nisan tereddütü/Seher vakti ekmeğin kokusu/Bir kadının erkekler hakkındaki görüşleri/Aşil'in yazıları/Aşkın başlangıcı/Bir taşın üstündeki çim/Bir ney ipliğinde duran anneler/Savaşçıların anılarından korkması."

Dolan, Derviş'in bir başka yazısında, yaşadıkları bu toprakların dar olduğundan bahsettiğini anlatarak, film yapımcılarının toprakları genişletmeye ve hayatı yaşamaya değer kılan şeyleri görüntülemeye çalıştığını belirtti.

Seyirciler, Dolan'ın Derviş'in mısralarını okumasını alkışlarla karşıladı.

"Ölüm bizi çevrelerken, hayatı kutlamaya hakkımız var mı?"

En İyi Senaryo Ödülü'nü takdim eden yönetmen Nadine Labaki ise bu gece ödülü vermek için davetli olmasına rağmen ülkesi Lübnan'ı düşünmekten kendisini alıkoyamadığını söyledi.

Lübnan hakkında "Doğduğumdan bu yana en kötü senaryoları yaşamaya mahkum edilen bir ülke." ifadesini kullanan Labaki, festivale davet edildiğinden beri kendisi ve eşinin çok farklı duygular yaşadığını vurguladı.

Kendi kendilerine "Ülkemiz yıkıcı bir savaştan geçerken, çocukları ve Lübnan'ı bırakmak akıllıca mı?" ve "Ölüm bizi çevrelerken, hayatı kutlamaya hakkımız var mı?" diye sorduklarını dile getiren Labaki, Lübnanlıların her şeye rağmen şarkı söylemeye, yazmaya, hayatı sevmeye devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA

