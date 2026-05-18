Cannes Film Festivali'nde Türkiye Standı Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cannes Film Festivali'nde Türkiye Standı Yoğun İlgi Gördü

18.05.2026 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

79. Cannes Film Festivali'nde Türkiye standı, uluslararası işbirlikleri için yoğun ilgi topladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünce 79. Cannes Film Festivali kapsamında kurulan Türkiye standı, ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördü.

Festival kapsamında düzenlenen "Cannes Film Marketi" alanında kurulan stantta Türk yapım şirketleri, satış ajansları ve sektör temsilcileri uluslararası profesyonellerle bir araya gelerek yeni işbirlikleri ve ortak yapım fırsatlarını değerlendirdi.

Türkiye'nin prodüksiyon altyapısı, teşvik sistemi, teknik imkanları ve film çekim süreçlerine ilişkin kapsamlı bilgiler sektör temsilcileriyle paylaşıldı.

Festival süresince stantta gerçekleştirilen görüşmelerde Türk sinemasının uluslararası dolaşımını artırmaya yönelik temaslar öne çıktı, Bakanlık tarafından hazırlanan "Film Yapım Teşvikleri Rehberi" ile Türk filmleri, yapım ve post-prodüksiyon şirketleri, satış ajansları ve Türkiye'de düzenlenen festivallere ilişkin kapsamlı tanıtım materyalleri uluslararası konuklara sunuldu.

Ülkenin farklı coğrafyaları ile film çekim mekanlarının tanıtıldığı stantta, doğal güzelliklere sahip bölgelerden tarihi antik kentlere uzanan çeşitli çekim alanlarına ilişkin içerikler yer aldı.

Öte yandan festival kapsamında standı ziyaret eden sinema ve dizi dünyasının tanınmış isimleri uluslararası sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Bu kapsamda, Caner Cindoruk, Engin Altan Düzyatan, Engin Akyürek, Ozan Akbaba ve Özge Gürel, Türkiye'nin yaratıcı endüstrilerine yönelik uluslararası ilgiyi güçlendiren görüşmeler gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Kültür, Sinema, Turizm, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cannes Film Festivali'nde Türkiye Standı Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı Ölüm kalım mücadelesi kamerada Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı! Ölüm kalım mücadelesi kamerada
DSÖ küresel acil durum ilan etti Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var DSÖ küresel acil durum ilan etti! Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
Çorum’da gelin ve görümce bıçakla birbirini yaraladı Çorum'da gelin ve görümce bıçakla birbirini yaraladı
Savaşta bir ilk BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
Polisin dikkati suikastı önledi Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı Polisin dikkati suikastı önledi! Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı

11:29
Pakistan, İran’ın savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD’ye iletti
Pakistan, İran'ın savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti
11:08
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
10:43
İsrail, Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na saldırdı
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı
10:37
Görüntü Türkiye’den Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar
Görüntü Türkiye'den! Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar
09:50
İfadesinde “Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum“ diyen Rasim Ozan Kütahyalı’nın mal varlığı
İfadesinde "Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum" diyen Rasim Ozan Kütahyalı'nın mal varlığı
09:42
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 11:40:25. #7.12#
SON DAKİKA: Cannes Film Festivali'nde Türkiye Standı Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.