Cannes Film Festivali'nde Türkiye Standı Yoğun İlgi Gördü

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünce 79. Cannes Film Festivali kapsamında kurulan Türkiye standı, ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördü.

Festival kapsamında düzenlenen "Cannes Film Marketi" alanında kurulan stantta Türk yapım şirketleri, satış ajansları ve sektör temsilcileri uluslararası profesyonellerle bir araya gelerek yeni işbirlikleri ve ortak yapım fırsatlarını değerlendirdi.

Türkiye'nin prodüksiyon altyapısı, teşvik sistemi, teknik imkanları ve film çekim süreçlerine ilişkin kapsamlı bilgiler sektör temsilcileriyle paylaşıldı.

Festival süresince stantta gerçekleştirilen görüşmelerde Türk sinemasının uluslararası dolaşımını artırmaya yönelik temaslar öne çıktı, Bakanlık tarafından hazırlanan "Film Yapım Teşvikleri Rehberi" ile Türk filmleri, yapım ve post-prodüksiyon şirketleri, satış ajansları ve Türkiye'de düzenlenen festivallere ilişkin kapsamlı tanıtım materyalleri uluslararası konuklara sunuldu.

Ülkenin farklı coğrafyaları ile film çekim mekanlarının tanıtıldığı stantta, doğal güzelliklere sahip bölgelerden tarihi antik kentlere uzanan çeşitli çekim alanlarına ilişkin içerikler yer aldı.

Öte yandan festival kapsamında standı ziyaret eden sinema ve dizi dünyasının tanınmış isimleri uluslararası sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Bu kapsamda, Caner Cindoruk, Engin Altan Düzyatan, Engin Akyürek, Ozan Akbaba ve Özge Gürel, Türkiye'nin yaratıcı endüstrilerine yönelik uluslararası ilgiyi güçlendiren görüşmeler gerçekleştirdi.