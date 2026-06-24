Cansu Zengin Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cansu Zengin Son Yolculuğuna Uğurlandı

24.06.2026 19:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğirdir'de ölü bulunan Cansu Zengin, Afyonkarahisar'da defnedildi. Taziyeler kabul edildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta ölü bulunan gençlerden Cansu Zengin'in cenazesi, Afyonkarahisar'da toprağa verildi.

Isparta'daki hastanede otopsi işlemleri tamamlanan Zengin'in cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Genç kızın cenazasi, memleketi Çay ilçesindeki Çarşı Camisi'ne getirildi.

Zengin'in yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

İkindi namazına müteakip kılınan namazın ardından genç kızın cenazesi, Asri mezarlığa defnedildi.

Olay

Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Akpınar köyü mevkisinde park halindeki 32 EA 033 plakalı hafif ticari araçta Cansu Zengin (22) ile Ufuk Erdoğan'ın (23) hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Gençlerin cenazeleri, otopsi için hastane morguna götürülmüştü.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cansu Zengin Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kütahya’da okul etkinliğinde tavuk pilav yiyen 98 kişi hastanelik oldu Kütahya'da okul etkinliğinde tavuk pilav yiyen 98 kişi hastanelik oldu
Fransa’da arabada unutulan iki kardeş sıcaktan öldü Fransa'da arabada unutulan iki kardeş sıcaktan öldü
Donald Trump insafa geldi ABD’den İran’a izin Donald Trump insafa geldi! ABD'den İran'a izin
Krikodan düşen aracın altında kalan kaporta ustası yaralandı Krikodan düşen aracın altında kalan kaporta ustası yaralandı
Resmi teklif yapıldı Fenerbahçe’den istiyor Resmi teklif yapıldı! Fenerbahçe'den istiyor
TFF, 1. Lig ekibinin harcama limitini 0 TL olarak açıkladı TFF, 1. Lig ekibinin harcama limitini 0 TL olarak açıkladı

19:09
İddia: Trump’ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye’ye jet motoru satacak
İddia: Trump'ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye'ye jet motoru satacak
17:57
Akşehir Belediye Başkanı’ndan skandal hizmet Yere Türk bayrağı çizdiler
Akşehir Belediye Başkanı'ndan skandal hizmet! Yere Türk bayrağı çizdiler
17:48
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD’nin İran’a yönelik operasyonları sırasında İtalya’daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD'nin İran'a yönelik operasyonları sırasında İtalya'daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı
17:41
İsrail’den ABD’ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz
İsrail'den ABD'ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz
17:34
İBB Başkanvekili Nuri Arslan’dan Tevfik Göksu’ya ziyaret
İBB Başkanvekili Nuri Arslan'dan Tevfik Göksu'ya ziyaret
16:59
Bir belediye başkanı daha CHP’den istifa etti
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 19:29:58. #.0.5#
SON DAKİKA: Cansu Zengin Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.