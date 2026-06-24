Cansu Zengin Son Yolculuğuna Uğurlandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta ölü bulunan gençlerden Cansu Zengin'in cenazesi, Afyonkarahisar'da toprağa verildi.
Isparta'daki hastanede otopsi işlemleri tamamlanan Zengin'in cenazesi yakınlarına teslim edildi.
Genç kızın cenazasi, memleketi Çay ilçesindeki Çarşı Camisi'ne getirildi.
Zengin'in yakınları, burada taziyeleri kabul etti.
İkindi namazına müteakip kılınan namazın ardından genç kızın cenazesi, Asri mezarlığa defnedildi.
Olay
Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Akpınar köyü mevkisinde park halindeki 32 EA 033 plakalı hafif ticari araçta Cansu Zengin (22) ile Ufuk Erdoğan'ın (23) hayatını kaybettiği belirlenmişti.
Gençlerin cenazeleri, otopsi için hastane morguna götürülmüştü.
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