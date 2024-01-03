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90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı•
Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Batman Temsilciliği ihtiyaç sahibi ailelere desteklerini sürdürüyor.
Dernek temsilciliğince bu kapsamda kentte 250 ihtiyaç sahibine giysi yardımı yapıldı.
Derneğin temsilcisi Mehmet Emin Turan, gönüllere dokunmaya yetim, dul ve kimsesizlere can suyu olmaya devam ediyoruz." dedi.
Son Dakika › Güncel › Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Batman Temsilciliği İhtiyaç Sahiplerine Giysi Yardımı Yaptı - Son Dakika