Çapa Makinesine Sıkışan Adam Yaralandı

Siirt'in Pervari ilçesinde ayağı çapa makinesine sıkışan kişi yaralandı.
Kilis köyünde bahçede çapa yapan A.A. (58), ayağını çapa makinesine kaptırdı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.
Yaralanan A.A, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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