Caparov: BRICS, Eşitliğin ve Karşılıklı Saygının Platformu

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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, "BRICS'i egemen eşitliği, karşılıklı saygı ve güveni, iç işlere karışmama ve ortak ekonomik kalkınma ilkelerini destekleyen eşsiz bir platform olarak görüyoruz." dedi.

Caparov, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 16. BRICS Liderler Zirvesi'ndeki "genişletilmiş BRICS+" toplantısında konuştu.

BRICS'in ekonomik ve sosyal büyümeyi temsil eden amaç ve ilkelerini paylaştıklarını belirten Caparov, "BRICS'i egemen eşitliği, karşılıklı saygı ve güveni, iç işlere karışmama ve ortak ekonomik kalkınma ilkelerini destekleyen eşsiz bir platform görüyoruz." ifadesini kullandı.

Caparov, 10 yıllık küreselleşme ve entegrasyon süreçlerinden sonra, modern dünyanın jeopolitik ve ekonomik gelişmelerle karşı karşıya olduğunu kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün uluslararası hukuk değil, güçlünün hukuku egemen. Her yıl yeni ayrım çizgileri ortaya çıkıyor. Üretim ve ekonomik eşitsizliğe ayrılması gereken maliyetler silahlanmaya yöneltiliyor. Seçilmiş ülkeler, uluslararası ticareti engelleyerek ve mali sistemi manipüle ederek zenginleşmeye devam ediyor. Bu da küçük ve ekonomik açıdan savunmasız ülkelere zarar veriyor."

Kırgızistan'ın, dünyadaki zor jeopolitik duruma rağmen sürdürülebilir kalkınmayı devam ettirebilmek için gerekli tüm adımları attığını dile getiren Caparov, "Geniş çaplı reformlar sayesinde ilerleme kaydettik. Ekonomimiz emin adımlarla gelişiyor. Ülkede son 3 yılda ekonomimiz yüzde 7 büyüdü. Tecrübemiz gösterdi ki siyasi idare olduğu zaman ekonomik alanda güzel sonuçlar elde edilebilir." diye konuştu.

Caparov, Kırgızistan'ın, adil ve ayrımcı olmayan bir uluslararası ekonomik düzeni, dünya ekonomisinin faydalarına ve modern teknolojilere evrensel erişimi savunduğunu kaydetti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, BRICS'in, sınır ötesi ödemelere yönelik alternatif mekanizmaların geliştirilmesine, dijital yetenekleri kullanan yeni finansal araçların ve ödeme altyapısının iyileştirilmesine, bölgesel ve küresel ölçekte ticaretin büyümesine ve verimliliğine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Konuşmasında iklim değişikliğine de dikkati çeken Caparov, gelecek nesillere kalıcı barışı tesis etmek için devletlerin dost ve düşman olarak bölünmesinin önlenmesinin önemini vurguladı.