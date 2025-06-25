Caparov, Malezya\'dan Yatırım Davetinde bulundu

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Malezya'daki iş dünyasını ülkesinde hidroelektrik, tarım, turizm, eğitim, sağlık, dijitalleşme ile madenlerin çıkarılması ve işlenmesi gibi alanlara yatırım yapmaya davet etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Caparov, Malezya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Kuala Lumpur'da iş çevrelerinden 50'den fazla temsilciyle bir araya geldi.

Caparov, buradaki konuşmasında, "Ülkemizin coğrafi ve stratejik konumu olağanüstü avantajlıdır. Ticaretin ve ulaşım yollarının kesiştiği noktadayız. Kırgızistan, doğal kaynaklar açısından zengindir, hidroelektrikten nadir toprak metallerine kadar. Ayrıca, yatırımcılar için cazip vergi ve gümrük ayrıcalıklarına sahip serbest ekonomik bölgelerimiz var. Tüm bu avantajlar Kırgızistan'ı girişimciler için eşsiz fırsat haline getiriyor." dedi.

Ülkenin ekonomik başarılarına dikkati çeken Caparov, Malezyalı şirketleri Kırgızistan'a yatırım yapmaya davet etti.

Caparov, iş çevrelerine hidroelektrik, tarım-sanayi kompleksi, turizm, eğitim, sağlık, dijitalleşme ile madenlerin çıkarılması ve işlenmesini öncelikli işbirliği alanları olarak değerlendirmelerini önerdi.

Kırgızistan'ın ihracat odaklı helal endüstrisi ve turizm sektörüne işaret eden Caparov, "Kırgızistan, tüm dünyaya açık, yeni fırsatlar ülkesidir. Malezya ile işbirliğimizin karşılıklı saygı, güçlü, güven ve sürdürülebilir kalkınma arzusuna dayalı başarılı ortaklık örneği olacağından eminim." ifadelerini kullandı.

Caparov, iş çevrelerinin temsilcileriyle yaptığı görüşmenin ardından ülkesinde bir helal et parkının inşasını öngören yatırım mutabakat zaptını imzaladı.

Ayrıca, Kırgızistan Altın Kurumu ile bir Malezya şirketi arasında işbirliği memorandumu ve rafine altının alım satımına ilişkin sözleşmeye, Kırgızistan Enerji Bakanlığı ile bir başka Malezya şirketi arasında ise Bişkek ve Kuala Lumpur arasındaki işbirliğini öngören mutabakat zaptına imza atıldı.

Cumhurbaşkanı Caparov, Kuala Lumpur'daki resmi temasları çerçevesinde Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile iki ülke arasında stratejik ortaklığın güçlendirilmesini öngören ortak bildiriyi imzalamıştı.