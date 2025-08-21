Caparov, Yaptırımlara Tepki Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Caparov, Yaptırımlara Tepki Gösterdi

21.08.2025 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, ABD ve İngiltere'nin bankalara yönelik yaptırımlarını eleştirdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ABD ve İngiltere'nin Kırgızistan'daki iki bankaya yönelik yaptırım kararına tepki göstererek, bu adımın kanıtsız atıldığını belirtti.

Caparov, ülkenin resmi haber ajansı KABAR'a verdiği demeçte, ABD tarafından Keremet Bankasına ve İngiltere tarafından Kapital Bankasına, yaptırımları aşmaya karışmış olabilecekleri gerekçesiyle yaptırım uygulandığını hatırlattı.

Yaptırımların "kanıtsız bir adım"a dayandığını ifade eden Caparov, yapılan görüşmelerde ilgili ülkelerin tek bir somut veri dahi sunamadığını belirtti.

Caparov, söz konusu yaptırım kararlarının, ülkedeki bazı kötü niyetli kişilerden ve yerel STK'lerden edinilen yanlış bilgilere dayandığını söyledi.

Kırgızistan'da 21 bankanın faaliyet gösterdiğini belirten Caparov, yaptırım uygulanan bankaların ağırlıklı olarak Rusya'da çalışan Kırgızistan vatandaşlarının para transferlerine aracılık ettiğini aktardı.

Caparov, devlet kontrolündeki Keremet Bankasının, işlemlerini Rus rublesiyle yürüttüğünü ve tüm faaliyetlerinin denetim altında olduğunu vurguladı.

Dış politikada çok yönlü bir yaklaşım benimsediklerinin altını çizen Caparov, ABD ve İngiltere'nin üst düzey yetkililerine ekonominin siyasallaştırılmaması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Kırgızistan, İngiltere, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Caparov, Yaptırımlara Tepki Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa’da tacize uğradı Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa'da tacize uğradı
KAP’a bildirildi Beşiktaş’tan Bankalar Birliği için dev adım KAP'a bildirildi! Beşiktaş'tan Bankalar Birliği için dev adım
Burası Hindistan değil Türkiye Tuvalette kokoreç hazırladılar Burası Hindistan değil Türkiye! Tuvalette kokoreç hazırladılar
İsrail Gazze’yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti İsrail Gazze'yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Süper Lig’in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan’a transfer oldu Süper Lig'in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan'a transfer oldu
Galatasaray’dan ayrılan Mathias Ross İngiltere’ye gitti Galatasaray'dan ayrılan Mathias Ross İngiltere'ye gitti

13:26
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
15:02
Mansur Yavaş’ı kahredecek iddia Özgür Özel, İmamoğlu’nun alternatifini buldu
Mansur Yavaş'ı kahredecek iddia! Özgür Özel, İmamoğlu'nun alternatifini buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 16:27:41. #7.11#
SON DAKİKA: Caparov, Yaptırımlara Tepki Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.