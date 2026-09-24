Carney, ABD'nin Kanada'ya olası askeri harekatını düşük olasılıklı risk olarak gördü - Son Dakika
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Carney, ABD'nin Kanada'ya olası askeri harekatını düşük olasılıklı risk olarak gördü

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Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD'nin Kanada'ya olası askeri harekatını 'son derece düşük olasılıklı ancak ağır sonuçlu risk' olarak gördüklerini söyledi. Carney, New York'ta kritik teknolojilerde ABD'ye bağımlılığı azalttıklarını ve ticaret anlaşmasına varılabileceğini belirtti.

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine yönelik olası bir askeri harekat talimatını, "son derece düşük olasılıklı ancak gerçekleşmesi halinde çok ağır sonuçlar doğurabilecek bir risk" olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Carney, 81. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta, New York Times (NYT) gazetesinin sorularını yanıtladı.

Trump'ın Kanada'ya yönelik olası askeri harekat talimatı vermesi ihtimalini "son derece düşük olasılıklı, ancak gerçekleşmesi halinde çok ağır sonuçlar doğurabilecek bir risk" olarak değerlendirdiklerini aktaran Carney, iki ülke arasındaki ticaret görüşmelerinin tıkanmasına rağmen ABD Başkanı'yla sık sık konuştuğunu belirtti.

Kanada lideri, Trump'ın Kanada'yı "51. eyalet" yapma tehditlerini ciddiye alıp almadığı sorulduğunda, ABD'nin ülkesine askeri harekat düzenlemesi ihtimalini dikkatlice incelediklerini belirterek "Bu yalnızca risk yönetimi meselesi, asıl senaryo değil, lakin buna hazırlanmamak sorumsuzluk olurdu." dedi.

Carney, ABD'nin tehditlerine karşı daha az kırılgan hale gelmek için ülkesinin, uzay uydularından savaş uçaklarına kadar kritik teknolojilerde ABD'ye olan bağımlılığını sistematik biçimde nasıl azalttığını anlattı.

Ayrıca Carney, iki ülke arasındaki ticaret müzakerelerinin geçen ay tıkanmasına rağmen ülkesi ile ABD arasında "kesinlikle" ortak çıkar gözeten bir ticaret anlaşmasına varılabileceğini vurguladı.

ABD yönetimi, temmuz ayında Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik "ayrımcı" uygulamalarda bulunduğunu öne sürerek bu ülkeden ithal edilen bazı mallara yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuş, bu tarifeler 22 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti.

Kanada yönetimi de buna karşılık belirli ABD ürünlerine yüzde 15, 25 veya 50 oranlarında gümrük vergisi uygulanacağını bildirmiş, bu tarifeler 8 Eylül'de uygulanmaya başlamıştı.

Kaynak: AA
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