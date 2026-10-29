Carney'nin açıkladığı Kanada'nın ulusal güvenlik stratejisinde 5 öncelik belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Carney'nin açıkladığı Kanada'nın ulusal güvenlik stratejisinde 5 öncelik belirlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanada'da 20 yılı aşkın sürenin ardından ilk ulusal güvenlik stratejisi açıklandı. Başbakan Mark Carney'in duyurduğu “Daha Güçlü Bir Kanada Planı”nda ekonomik güvenlik, savunma, istihbarat, suçla mücadele ve ortaklıkların çeşitlendirilmesi olmak üzere 5 öncelik yer alıyor.

Kanada Başbakanı Mark Carney, 20 yılı aşkın sürenin ardından hazırlanan, ülkenin ekonomik güvenliğini, savunma kapasitesini ve istihbarat yeteneklerini güçlendirmeyi amaçlayan ulusal güvenlik stratejisini açıkladı.

Kanada Başbakanlık Ofisinden, "Daha Güçlü Bir Kanada Planı" adı verilen ulusal güvenlik stratejisine ilişkin açıklama yapıldı.

"Kurallara dayalı uluslararası düzenin aşındığına ve Kanada'ya yönelik tehditlere" işaret edilen açıklamada, "Ekonomik güvenlik ile ulusal güvenlik arasındaki çizgi ortadan kalktı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 20 yılı aşkın sürenin ardından açıklanan ilk stratejide, ekonomik güvenlik ve dayanıklılığın güçlendirilmesi, ortaklıkların çeşitlendirilmesine yönelik "disiplinli bir dış politika" izlenmesi, Kanada Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılması, halkın suç ve ulusal güvenlik tehditlerinden korunması ve istihbarat kapasitesinin modernize edilmesi olmak üzere 5 öncelik belirlendiği belirtildi.

Plan kapsamında Kanada'nın yerli savunma sanayisi altyapısının güçlendirilmesinin, savunma tedarik süreçlerinin hızlandırılmasının ve Arktik bölgesinin güvenliğinin artırılmasının hedeflendiği kaydedilen açıklamada, Kanada'nın Hint-Pasifik ve Orta Doğu dahil diğer bölgelerde istikrara katkıda bulunmayı sürdürmesinin de amaçlandığı aktarıldı.

Açıklamada, yabancı müdahalesi, casusluk ve ulus ötesi organize suçla mücadele çabalarının yoğunlaştırılmasının da stratejinin hedefleri arasında yer aldığı ifade edildi.

Stratejinin ayrıca Kanada'nın bağımsız istihbarat kapasitesinin güçlendirilmesini, istihbarat ortaklıklarının geliştirilmesini ve vatandaşların haklarının korunması şartıyla ilgili yasal yetkilerin güncellenmesini içerdiği belirtildi.

Kaynak: AA
Mark CarneyPolitikaKanadaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
Mamak’ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü Mamak'ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü
Kol kola görüntülerin perde arkası: Dervişoğlu’nun en yakını o anları anlattı Kol kola görüntülerin perde arkası: Dervişoğlu'nun en yakını o anları anlattı
Acun Ilıcalı, Beşiktaş’ın yıldızına göz dikti İngiliz devi de peşinde Acun Ilıcalı, Beşiktaş'ın yıldızına göz dikti! İngiliz devi de peşinde
Deniz Baysal’dan şaşırtan itiraf Gördüğü rüya hayatını değiştirdi Deniz Baysal'dan şaşırtan itiraf! Gördüğü rüya hayatını değiştirdi
Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi 65 bin TL’lik dava açtı Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi! 65 bin TL'lik dava açtı
22:34
İspanya’daki kanlı infaz: Suç örgütü lideri Mekin Büyükdeniz hastane odasında öldürüldü
İspanya’daki kanlı infaz: Suç örgütü lideri Mekin Büyükdeniz hastane odasında öldürüldü
21:39
İsrail’de tüm oylar sayıldı Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis’te 61 sandalyeye ulaşamadı
İsrail'de tüm oylar sayıldı! Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis'te 61 sandalyeye ulaşamadı
21:38
Martı kurucusu Öktem’den taksicilerin Maslak eylemine sert tepki: Siz bittiğinizin farkında değilsiniz
Martı kurucusu Öktem’den taksicilerin Maslak eylemine sert tepki: Siz bittiğinizin farkında değilsiniz
20:51
Murat Kurum’la görüşen Mansur Yavaş’tan dikkat çeken sözler
Murat Kurum'la görüşen Mansur Yavaş'tan dikkat çeken sözler
20:46
Tuğyan’ın yoğun bakımda oynadığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
Tuğyan'ın yoğun bakımda oynadığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
20:40
Ahmet Özer, Yeni Parti’ye katıldı
Ahmet Özer, Yeni Parti’ye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 23:10:44. #.0.2#
SON DAKİKA: Carney'nin açıkladığı Kanada'nın ulusal güvenlik stratejisinde 5 öncelik belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android