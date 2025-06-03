Çarşamba'da Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
İlçe merkezi Hasbahçe Mahallesi'ndeki evinde yaşayan İsrafil Uzunok'u (53) ziyarete giden oğlu, babasını hareketsiz buldu.
Oğlunun haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Uzunok'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Uzunok'un cenazesi incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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