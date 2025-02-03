Çarşamba'da Çiftçi Çapa Makinesine Kaptırarak Hayatını Kaybetti

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde tarlada çalıştığı sırada bedenini çapa makinesine kaptıran çiftçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Taşan tarlasında çalıştığı esnada çapa makinesini temizlemek istedi. Taşan'ın bedenini çapa makinesine kaptırdığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Taşan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.