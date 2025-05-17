Çarşamba\'da Depo Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ali Fuat Başgil Mahallesi 6. Sokak'ta A.S'ye ait evin yan tarafında bulunan depodan dumanlar çıktığını fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbarı üzerine olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.