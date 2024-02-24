Çarşamba'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Çarşamba'da firari hükümlü yakalandı

Çarşamba\'da firari hükümlü yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hakkında 16 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü S.U, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba JASAT ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı. S.U, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

24.02.2024 21:01
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 16 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba JASAT ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucunda "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan kesinleşmiş 16 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası bulunan S.U'yu saklandığı evde yakaladı.

S.U, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Çarşamba, Samsun, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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