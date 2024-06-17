Çarşamba'da Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Gerçekleştirildi

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Çarşamba ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Çarşamba Göl Restoran'da düzenlenen programda, bayramı birlik, beraberlik ve huzur içinde idrak ettiklerini dile getirerek, "Bugünlere bizleri ulaştırdığı için Allah'a şükürler olsun. Bundan sonra Çarşamba'mızda güzel çalışmalar gerçekleştireceğiz. Yaz sezonu geldi, çalışmalarımızı planladık. Daha güçlü, daha hızlı şekilde 143 mahallemize hizmet edeceğiz. Çarşambalı hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum." dedi.

Bayramlaşma programına Çarşamba Kaymakam Vekili ve Terme Kaymakamı Metin Maytalman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Kemal Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek ile siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kurumlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.