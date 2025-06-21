Çarşamba'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İ.Y. (20) idaresindeki 55 ARU 985 plakalı motosiklet, Orta Mahalle Atatürk Bulvarı'nda devrildi.

Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan Z.K. (19) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.