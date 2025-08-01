Samsun'un Çarşamba ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Gazi Mahallesi'nde bulunan sazlık alandan alev çıktığını görenler, itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yapılan müdahale ile yangın kısa sürede söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Çarşamba'da Sazlık Yangını Söndürüldü - Son Dakika
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