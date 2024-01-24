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Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığından Uyuşturucu Operasyonu: 765 Şüpheliye İşlem Yapıldı, 69 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığından Uyuşturucu Operasyonu: 765 Şüpheliye İşlem Yapıldı, 69 Kişi Tutuklandı

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 839 soruşturma dosyası kapsamında 765 şüpheliye işlem yapıldı ve 69 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 8 kilo 284,61 gram uyuşturucu madde, 900 kök kenevir bitkisi ve bin 508 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığından Uyuşturucu Operasyonu: 765 Şüpheliye İşlem Yapıldı, 69 Kişi Tutuklandı
24.01.2024 - 18:49,
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Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca 839 soruşturma dosyası kapsamında 765 şüpheliye işlem yapıldı, 69 kişi tutuklandı.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan basın açıklamasında, Kasım 2022'de kurulan ve bir Cumhuriyet Savcısı, 3 katip ve 181 kolluk görevlisinin görev yaptığı uyuşturucu ile mücadelede etkin bir şekilde görev yaparak, ilçede uyuşturucu kullanımını sonlandırmak adına çalışan Uyuşturucu ile İlgili Suçları Soruşturma Bürosu tarafından çalışmalar yapıldı.

1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında 839 soruşturma dosyası kapsamında 765 şüpheliye işlem yapıldı. Soruşturmalar kapsamında 69 şüpheli ise tutuklandı.

Kolluk kuvvetlerinin ilçede gerçekleştirdiği operasyonlarda 8 kilo 284,61 gram uyuşturucu madde, 900 kök kenevir bitkisi ve bin 508 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ise Cumhuriyet Başsavcılığı'nın denetiminde imha edildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonların süreceği ilçede uyuşturucu kullanımının sona ermesi için çalışmaların devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA
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