Çarşamba'da Vatandaşlar Dolandırıcılık Konusunda Bilgilendirildi - Son Dakika
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Çarşamba'da Vatandaşlar Dolandırıcılık Konusunda Bilgilendirildi

Çarşamba\'da Vatandaşlar Dolandırıcılık Konusunda Bilgilendirildi

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek'in de katıldığı çalışmada polis, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına yönelik bilgilendirdi. İlçe merkezinde gerçekleştirilen çalışmada broşür dağıtılarak vatandaşlara hırsızlık ve dolandırıcılık hakkında bilgi verildi. Pazar yerleri, taksi durakları, kuaförler, tarihi yaya köprüsü, kahvehaneler, kafeler, iş yerleri ve parklarda vatandaşlarla görüşülerek bilgilendirme yapıldı. Vatandaşlara, dolandırıcıların kendilerini polis, asker, savcı ya da kamu görevlisi gibi tanıtarak para ve altın istedikleri durumlarda itibar etmemeleri gerektiği, internet alışverişlerinde dikkatli olunması ve güvenilir sitelerin tercih edilmesi konusunda uyarılar yapıldı.

24.04.2024 17:49
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Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek'in de katıldığı çalışmada polis, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına yüze bilgilendirdi.

İlçe merkezinde gerçekleştirilen çalışmada broşür dağıtılarak vatandaşlara hırsızlık ve dolandırıcılık hakkında bilgi verildi.

Özellikle dolandırıcılık ile ilgili pazar yerlerinde, taksi durakları ile kuaförlerde, tarihi yaya köprüsü üzerinde, kahvehaneler ile kafelerde, iş yerleri ve parklarda vatandaşlarla görüşüldü.

Bilgilendirmede, "Kendisini polis, asker, savcı ya da kamu görevlisi olarak tanıtarak para ve altın isteyen kişilere itibar etmeyin. Bu kişiler dolandırıcıdır. Bu kişiler sizleri inandırmak için kimlik ve adres bilgilerinizi, hatta kimlik numaranızı dahi söyleyebilir. Bankadan aradığını söyleyerek, 'Kredi kartı aidatınızı ve dosya masraflarınızı iade ediyoruz' diyerek kart ve şifre bilgilerini isteyen kişilere inanmayın. İnternet sitelerinden alışveriş yaparken dikkatli olun, güvenilir siteleri tercih edin." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Alışveriş, Kuaför, Dolandırıcılık, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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