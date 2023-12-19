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Çarşamba'da Vergi Usul Kanununa Muhalefetten Aranan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Çarşamba'da Vergi Usul Kanununa Muhalefetten Aranan Hükümlü Yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde vergi usul kanununa muhalefet suçundan 11 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Tutuklanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Çarşamba\'da Vergi Usul Kanununa Muhalefetten Aranan Hükümlü Yakalandı
19.12.2023 - 16:07,
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 11 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan hakkında 11 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.A'yı yakaladı.

Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: DHA
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Güvenlik, Ceza, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çarşamba'da Vergi Usul Kanununa Muhalefetten Aranan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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