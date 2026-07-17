Çarşamba'da Zincirleme Trafik Kazası - Son Dakika
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Çarşamba'da Zincirleme Trafik Kazası

17.07.2026 19:22
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.U. idaresindeki 55 AUA 448 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Otogar mevkisinde aynı yönde seyreden T.A. yönetimindeki 05 EL 786 plakalı traktörle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan traktör, M.S.K'nın kullandığı 61 ACT 741 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile 55 AUA 448 plakalı otomobilde bulunan B.B. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan B.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Çarşamba, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Samsun, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çarşamba'da Zincirleme Trafik Kazası - Son Dakika

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