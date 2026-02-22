Casperlar Operasyonunda 17 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi - Son Dakika
Casperlar Operasyonunda 17 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi

22.02.2026 20:13
Kamuoyunda 'Casperlar' olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik 17 şüpheli sevk edildi.

Kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9'u polis, 1'i zabıt katibi, 1'i gümrük muhafaza memuru ve 1'i müstafi polis memuru olmak üzere toplam 17 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Adliyede savcılığa çıkarılan şüphelilerden 17'si tutuklama, 1'i ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Zanlıların, hakimlikteki işlemleri sürüyor.

Bu arada, haklarında tutuklama talep edilen şüphelilerden 2'sinin cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, yurt dışında bulunan ve dün ülkeye giriş yapmasının ardından gözaltına alınan 1 şüphelinin de emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Ne olmuştu?

Başsavcılıktan 19 Şubat'ta yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla elde edilen dijital materyallerin incelendiği belirtilmişti.

İnceleme neticesinde örgüt üyelerinin kamu görevlileri ile irtibat ve menfaat ilişkisine girdiği, bu kapsamda adli mercilerce yürütülen bir kısım soruşturmada, örgütün idareci ve üyelerinin, görev ve yetki tanımına aykırı hareket eden kamu görevlilerinden "suç, aranma, araç, yakalama kaydı" gibi sorgulamalarla bilgi aldığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettiği değerlendirilen, 9'u polis memuru, 1'i zabıt katibi, 1'i gümrük muhafaza memuru, 1'i müstafi polis memuru olmak üzere toplamda 17 şüpheli hakkında 19 Şubat tarihinde gözaltı, İstanbul, Muğla, Bursa, Giresun, Mersin ve Şırnak illerinde belirlenen adreslerinde arama ve el koyma talimatı verilmiştir." ifadelerine yer verilmişti.

Bu arada, soruşturmanın 19 şüpheliye yönelik olduğu, bunlardan 2'sinin cezaevinde, 1'inin ise yurt dışında bulunduğu öğrenilmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Suç

