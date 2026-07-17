Castorone Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Castorone Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Castorone Gemisi Çanakkale Boğazı\'ndan Geçti
17.07.2026 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Romanya'dan Yunanistan'a giden Castorone, Çanakkale Boğazı'ndan geçti, tek yönlü kapatıldı.

Derin denizde boru döşeme gemisi "Castorone", Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Romanya'dan Yunanistan'a giden, Bahama Adaları bayraklı 325 metre boyunda ve 39 metre genişliğindeki 102 bin 32 grostonluk gemi, saat 13.00'te Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na girdi.

Boğaz, geminin geçişi nedeniyle tek yönlü olarak transit geçişlere kapatıldı.

Yaklaşık 2 saatte Çanakkale önlerine ulaşan geminin geçişine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-17", "Kurtarma-19", "Gemi Kurtaran", "Kurtarma-20" römorkörleri ile "KEGM-6" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu eşlik etti.

Çanakkale Boğazı'ndaki trafiğin, geminin Ege Denizi'ne açılmasının ardından normale döneceği bildirildi.

Kaynak: AA

Çanakkale Boğazı, Yunanistan, Denizcilik, Ekonomi, Romanya, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Castorone Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avcılar’da kentsel dönüşüm isteyen daire sahibinden 14 saatlik oturma eylemi Avcılar'da kentsel dönüşüm isteyen daire sahibinden 14 saatlik oturma eylemi
Grönland’ın güney kıyılarına doğru dev bir buzdağı sürüklenerek ilerliyor Grönland'ın güney kıyılarına doğru dev bir buzdağı sürüklenerek ilerliyor
Destici: Ahbap Derneği’nin, bedelini en ağır şekilde ödemesini bekliyoruz Destici: Ahbap Derneği'nin, bedelini en ağır şekilde ödemesini bekliyoruz
İsrail İç İstihbarat Teşkilatı, Netanyahu’nun eşine ömür boyu koruma sağlayacak İsrail İç İstihbarat Teşkilatı, Netanyahu'nun eşine ömür boyu koruma sağlayacak
Kuyumcu soyguncusu 2 saatte yakalandı: İnternetten ’Soygun nasıl yapılır’ araştırması yapmış Kuyumcu soyguncusu 2 saatte yakalandı: İnternetten 'Soygun nasıl yapılır' araştırması yapmış
Bodrum’a demir atan iki lüks yat, toplam 615 ton yakıt aldı Bodrum'a demir atan iki lüks yat, toplam 615 ton yakıt aldı

17:31
Özgür Özel’e ait 3 dosya dahil 9 dokunulmazlık tezkeresi Meclis’te
Özgür Özel'e ait 3 dosya dahil 9 dokunulmazlık tezkeresi Meclis'te
17:12
Nereden nereye Bir dönemin ekran yüzü Ayşenur Balcı artık cezaevinde
Nereden nereye! Bir dönemin ekran yüzü Ayşenur Balcı artık cezaevinde
16:54
Bakanlık ifşa etti Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı
Bakanlık ifşa etti! Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı
16:43
Haluk Levent yıllar önce kendini anlatmış: Bana fazla güvenmeyin, satarım hepinizi
Haluk Levent yıllar önce kendini anlatmış: Bana fazla güvenmeyin, satarım hepinizi
16:28
Oğuzhan Uğur’dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım
Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım
16:16
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalog cenazeye damga vurdu
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalog cenazeye damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 17:42:18. #7.12#
SON DAKİKA: Castorone Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.