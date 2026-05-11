"Casusluk" Davasında İlk Duruşma... Tanal: Casusluk Aranıyorsa, Bakanlar İçerisinde Kaç Tane Çifte Vatandaş Var?

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL ) - CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal "Casusluk aranıyorsa, bakanlar içerisinde kaç tane çifte vatandaş var? İngiltere'ye vatandaş olan var, Amerika'ya vatandaş olan var, Belçika vatandaşı olan var casusluk aranacaksa gitsinler hükümet içerisinde kraliyete o ülkeye bağlılığını yemin edenlerden arasınlar. Ekrem'den Necati'den ve Merdan'dan casus çıkmaz bu dava tamamen siyasi bir dava. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının önünü kesmek içindir" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ, İmamoğlu'n siyasi danışmanı Necati Özkan ve Hüseyin Gül'ün 'siyasi casusluk' iddiasıyla tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmayı izleyen CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Tanal şunları söyledi:



AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NE BİR HEYET DAHA KURULDU"



"Bu soruşturma ilk başladığında 25. Ağır Ceza vardı 39'a kadar vardı. Gözden bunu kaçırmak perdelemek için dikkatlerin buraya toplanmaması için 25. Ağır Ceza Mahkemesine bir heyet daha kuruldu. Bu iddianame kabul edildikten sonra. Bu gün o duruşmaya çıkan mahkeme heyeti iddianame kabul edildikten sonra oluşturulan heyettir. Bu heyet başkanı o dönemde yine Akın beyle çalışan üyelerden bir tanesi buraya başkan seçildi diğer iki üye 1.5 yıllık 2 yıllık yargıç. Yani siz çiçeği burnunda tereke davalarını teslim etmediğiniz iki hakime, deneyimsiz hakime ağır ceza üyeliği yaptırırsanız bu başlı başına hukuk güvensizliğini oluşturur ve bu mahkeme doğal yargıçlık ilkesinin oluşması açısından sakıncalı ve büyük tartışmalara yol açar bu dava hiç bir şeye bakmasanız dahi mahkemenin oluşumu nedeniyle Anayasa Mahkemesi'nde de bozulur Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde de bu yargılama bozulur.Mahkeme başkanı duruşma başlarken isim yoklaması yapılır iddianameyi ya okur yada iddianamenin özeti okunur. Bugün iddianame de özeti de okunmadı ancak iddianame okundu dendi. Halbuki okunmadı. Okunmayan bir şeyi okunmuş gibi göstermek suç teşkil ediyor.Siyasal ve askeri casusluk nedeniyle dava açıldı deniliyor. Ekrem İmamoğlu 2019 belediye seçimlerini kazandı bunun üzerinden Türk Siyasi Yaşamına etkili bir isim olmak için çalışmalar devam ediyor. Evet, doğru zaten Cumhurbaşkanı adayının olmasının nedeni Türk Siyasi Yaşamına etkili olma nedeni bu. Bunun siyasi casuslukla ne alakası var. Siyasi casusluk şu olur. Türkiye'ye ait bir sırrı alacaksınız ya başka bir devlete vereceksiniz yada bir örgüte vereceksiniz. Burada devletin hangi sırrı hangi bilgisi verildi hususuna dair zerre kadar bir bilgi notu yok. Şu deniliyor sen masumsun ama gel masumiyetini sen açıkla. Ekrem, Necati ve Merdan Beyin öncelikle suçlu olduğunu senin ispatlaman lazım kalkıp onun kendi masumiyetini ispatlama yükümlülüğü yok.Anayasanın 30. Maddesi diyor ki basın araçlarına el koyulamaz. Ama koyuldu satışa çıkarıldı. Burada Anayasa ihlal ediliyor, Anayasa rafa kaldırılıyor. Burada sanık görülen Hüseyin Gün, ifadesinde diyor ki ben devletin en yetkili resmi belgesini alan kişiyim. Ne demek bu, Cumhurbaşkanı yardımcısı tarafından yurt dışında çalışmak üzere görevlendirilmiş tam yetkili bir kişi belgem var diyor. Belgesini avukatım ibraz edecek dedi avukatları ibraz etti ama Ekrem ve Necati beyin avukatları mahkemede bunu isteyince ancak UYAP sistemine eklendiği zaman alabilirsiniz dedi. Bu sebeple de çapraz sorgu anlamında Hüseyin Gün'e soru sorma fırsatı kalmadı.İddianameyi düzenleyen savcı ne Hüseyin Gün'e ne de Ekrem İmamoğlu'na soru sormadı. Mahkeme başkanı Ekrem İmamoğlu'na soru soruyor; 'Size ziyarete geldi siz de sonra teşekkür ettiniz' ya bu sosyal davranış kuralıdır. Orada suç unsuru arıyorlarsa savunma müsteşarı ile ilgili yapılan toplantılar var, Baykar'a ile ilgili yapılan toplantılar var bunların hepsinde Hüseyin Gün bulunmuş durumda. Amerika'daki İngiltere'de ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile ilgili toplantıları o dönem ben organize ettim, diyor Hüseyin Gün. Şuan ki MİT Müsteşarı, Dışişleri Bakanı ben bunlarla birlikte çalıştım bunlar beni çok iyi bilir diyor. Ben bu güne kadar CHP'ye oy vermiş bir adam değilim diyor, aynı zamanda 'Jön Türkçüyüm', diyor ülkemi seven bir insanım diyor.Casusluk aranıyorsa, bakanlar içerisinde kaç tane çifte vatandaş var? İngiltere'ye vatandaş olan var, Amerika'ya vatandaş olan var, Belçika vatandaşı olan var. Casusluk aranacaksa, gitsinler hükümet içerisinde kraliyete o ülkeye bağlılığını yemin edenlerden arasınlar. Ekrem'den Necati'den ve Merdan'dan casus çıkmaz bu dava tamamen siyasi bir dava. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının önünü kesmek içindir.Maalesef bugün burada silahların gölgesinde yargılama yapılıyor. Mahkeme heyeti gelmeden bizler izleyiciler içerideyken kürsüye çıkanlar var. Sivil polisler bunlar. Bu kadar ciddiyetsiz olabilir mi, hakimin kürsüsüne çıkmış durumda, oradan bizlere bakıyorlar ve gülümsüyorlar. Yargılamanın ciddiyeti ile bağdaşan bir husus değil. Mahkeme heyetinin kürsüsüne ancak mahkeme hakimi ve savcısı çıkar. Neden kürsüdedir herhalde korkutma sindirme gözdağı vermek için kürsüye çıkmışlardır silahla kürsüye çıkılır mı? Adalet Bakanlığı'na HSK'ya sesleniyorum mahkeme hakimlerin kürsüsüne silahlı emniyet mensuplarının çıkması suçtur."