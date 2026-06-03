Çat'ta 111 Hafız İcazet Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çat'ta 111 Hafız İcazet Aldı

Çat\'ta 111 Hafız İcazet Aldı
03.06.2026 18:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Çat ilçesinde 111 hafız için icazet merasimi düzenlendi, önemli mesajlar verildi.

Erzurum'un Çat ilçesinde hafızlık eğitimlerini tamamlayan 111 öğrenci için icazet merasimi düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca ilçedeki bir spor salonunda Çat Merkez ve Parmaksız Kur'an Kursları'ndaki öğrenciler için düzenlenen Kur'an Kursları Hafızlık İcazet Merasimi, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan Vali Aydın Baruş, Kur'an-ı Kerim'in nesilden nesile aktarılmasının önemli olduğunu ve hafızlık geleneğinin İslam medeniyetinin kıymetli miraslarından olduğunu söyledi.

Hafızlarla Kur'an-ı Kerim'in kıyamete kadar müminlerin hayatında yer alacağını belirten Baruş, "Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, anlamak, yaşamak ve gelecek nesillere aktarmak sadece bireysel bir erdem değil, milletimize ve insanlığa karşı yerine getirilen kutsal bir sorumluluktur." dedi.

Baruş, Parmaksız Kur'an Kursu'nun başarısına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Parmaksız Kur'an Kursumuz, 2010'da bu topraklara bir tohum olarak ekildi. Kız öğrencilerle başlayan bu kutlu eğitim yolculuğu, zamanla kök salarak 2014'te erkek öğrencilere de kapılarını açtı ve bir çınar gibi büyüdü. Geriye baktığımızda gerçekten gurur verici bir tabloyla karşı karşıyayız. Kuruluşundan bu yana yaklaşık 500 öğrencimiz bu kurumun çatısı altında eğitim gördü. Bunların 230'u hafızlığını tamamlayarak icazet almaya hak kazandı. Bu rakamlar sıradan istatistiklerden ibaret değildir. Merkez Kız Kur'an Kursumuz ile Parmaksız Kur'an Kursumuzda son 5 yılda hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 111 hafız kardeşimize icazetlerini takdim etmek, burada bulunan bütün topluluğa büyük bir mutluluk bahşetmektedir. Halihazırda 45 erkek ve 40 kız öğrenci olmak üzere toplam 85 evladımız hafızlık yolculuklarını sürdürmektedir."

Konuşmaların ardından programa Türk ve Filistin bayraklı atkılarla katılan 55 kız ve 56 erkek olmak üzere 111 öğrenciye belgeleri verildi.

Programa, Çat Kaymakamı İrem Baha Yağan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Reis-ül Kurra Mustafa Demirkan, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, İl Müftüsü Yaşar Çapçı, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Erzurum, Eğitim, Güncel, Kültür, Yaşam, Aydın, Çat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çat'ta 111 Hafız İcazet Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel de kendi MYK’sını toplayacak Özgür Özel de kendi MYK'sını toplayacak
Afyonkarahisar’da yeni dönemin ilk meclisi kavga ile başladı Afyonkarahisar’da yeni dönemin ilk meclisi kavga ile başladı
Aydın’da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü Aydın'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
Hakan Safi, Lewandowski ile anlaştı İşte yıldız golcüye sunulan dev maaş Hakan Safi, Lewandowski ile anlaştı! İşte yıldız golcüye sunulan dev maaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında kritik telefon trafiği Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında kritik telefon trafiği
Acun Ilıcalı Türkiye’den Premier Lig’e transfer yapacak mı Bizzat açıkladı Acun Ilıcalı Türkiye'den Premier Lig'e transfer yapacak mı? Bizzat açıkladı

19:10
Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00’dan beri pusuda beklemiş
Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00'dan beri pusuda beklemiş
18:41
Kaçak maç yayıncısı Selçuksports’un ilk görüntüsü ortaya çıktı
Kaçak maç yayıncısı Selçuksports'un ilk görüntüsü ortaya çıktı
18:32
NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara’ya füze savunma sistemleri kurulacak
NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara'ya füze savunma sistemleri kurulacak
18:16
Reha Muhtar’ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı
Reha Muhtar'ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı
18:04
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif
17:52
Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kuruldu
Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 19:27:58. #7.13#
SON DAKİKA: Çat'ta 111 Hafız İcazet Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.