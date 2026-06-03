Çat\'ta 111 Hafız İcazet Aldı

Erzurum'un Çat ilçesinde hafızlık eğitimlerini tamamlayan 111 öğrenci için icazet merasimi düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca ilçedeki bir spor salonunda Çat Merkez ve Parmaksız Kur'an Kursları'ndaki öğrenciler için düzenlenen Kur'an Kursları Hafızlık İcazet Merasimi, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan Vali Aydın Baruş, Kur'an-ı Kerim'in nesilden nesile aktarılmasının önemli olduğunu ve hafızlık geleneğinin İslam medeniyetinin kıymetli miraslarından olduğunu söyledi.

Hafızlarla Kur'an-ı Kerim'in kıyamete kadar müminlerin hayatında yer alacağını belirten Baruş, "Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, anlamak, yaşamak ve gelecek nesillere aktarmak sadece bireysel bir erdem değil, milletimize ve insanlığa karşı yerine getirilen kutsal bir sorumluluktur." dedi.

Baruş, Parmaksız Kur'an Kursu'nun başarısına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Parmaksız Kur'an Kursumuz, 2010'da bu topraklara bir tohum olarak ekildi. Kız öğrencilerle başlayan bu kutlu eğitim yolculuğu, zamanla kök salarak 2014'te erkek öğrencilere de kapılarını açtı ve bir çınar gibi büyüdü. Geriye baktığımızda gerçekten gurur verici bir tabloyla karşı karşıyayız. Kuruluşundan bu yana yaklaşık 500 öğrencimiz bu kurumun çatısı altında eğitim gördü. Bunların 230'u hafızlığını tamamlayarak icazet almaya hak kazandı. Bu rakamlar sıradan istatistiklerden ibaret değildir. Merkez Kız Kur'an Kursumuz ile Parmaksız Kur'an Kursumuzda son 5 yılda hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 111 hafız kardeşimize icazetlerini takdim etmek, burada bulunan bütün topluluğa büyük bir mutluluk bahşetmektedir. Halihazırda 45 erkek ve 40 kız öğrenci olmak üzere toplam 85 evladımız hafızlık yolculuklarını sürdürmektedir."

Konuşmaların ardından programa Türk ve Filistin bayraklı atkılarla katılan 55 kız ve 56 erkek olmak üzere 111 öğrenciye belgeleri verildi.

Programa, Çat Kaymakamı İrem Baha Yağan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Reis-ül Kurra Mustafa Demirkan, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, İl Müftüsü Yaşar Çapçı, öğrenciler ve aileleri katıldı.