Çatalca'da AYJET pilotaj öğrencisinin eğitim uçağı inişte pistten çıkarak hasar aldı

Çatalca'da AYJET pilotaj öğrencisinin eğitim uçağı inişte pistten çıkarak hasar aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çatalca'daki Hezarfen Havaalanı'nda AYJET Uçuş Okulu pilotaj öğrencisinin sabah saatlerinde eğitim uçuşu kapsamında iniş yaptığı uçak pistten çıktı. Kazada öğrenci yara almazken, toprak alanda durabilen uçağın ön kısmında hasar oluştu.
Hezarfen Havaalanı'nda eğitim uçuşu yapan uçak, iniş sırasında pistten çıkarak kaza kırıma uğradı.
Alınan bilgiye göre, Çatalca'daki Hezarfen Havaalanı'nda, AYJET Uçuş Okulunun pilotaj öğrencisi Arda Boğaç Bakkal, sabah saatlerinde eğitim uçuşu kapsamında iniş yaptığı sırada uçağı pistten çıktı.
Kazada, Bakkal yara almazken, toprak alanda durabilen uçağın ön kısmında hasar oluştu.
Kaynak: AA
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