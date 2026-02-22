Çatalca'da otobüs durağında bekleyen eşini silahla öldürdükten sonra kaçan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
Atatürk Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde otobüs durağında bekleyen Gülten Ü, eşi S.Ü. tarafından silahla vuruldu.
S.Ü. daha sonra kaçarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde, Gülten Ü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Şüpheli S.Ü. ise jandarma ekiplerince yakalandı.
Son Dakika › Güncel › Çatalca’da Eşini Vuran Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?