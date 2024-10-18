Çatalca'da Güneş Enerji Santrali Projesine Köylü Tepkisi

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(İSTANBUL) - Çatalca İzzettin köyü yakınlarına kurulmak istenen Güneş Enerji Santrali ve Elektrik Depolama Tesisi projesine ilişkin yapılması planlanan Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun sunulacağı toplantı köy sakinlerinin tepkisi nedeniyle gerçekleştirilemedi. Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, "Çatalca'mızın doğasına, tarımına ve hayvancılığına tüm paydaşlarımızla sahip çıktık" dedi.

Çatalca ilçesi İzzettin köyü sakinleri, Karapınar Elektrik Üretim ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından bakanlığa sunulan Nakkaş Depolamalı GES Güneş Enerji Santrali ve Elektrik Depolama Tesisi projesine karşı çıkıyor. Yapılması planlanan ve ÇED raporunun sunulacağı halkın katılım toplantısı köy sakinlerinin projeyi istememesi nedeniyle gerçekleştirilemedi. Mera alanlarına projeye karşı olduklarını dile getiren köylülere destek için Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, TMMOB Ziraat Mühendisleri yetkilileri, Kuzey Ormanları Savunması ve çevreciler İzzettin köyüne gitti.

"Çatalca'mızın bereketli topraklarına hep birlikte sahip çıkıyoruz"

Proje toplantısına ve gelişmelere ilişkin bir açıklama yapan Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, şu ifadelere yer verdi:

"İzzettin mahallemizde kurulmak istenen güneş enerji santrali ile ilgili olarak, devletimizin yetkili kurumlarına resmi yazılarımızı ileterek hemşehrilerimizin sesini duyurmuştuk. Bu sürecin başından beri halkımızın demokratik olarak ortaya koyduğu haklı taleplerinin yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz.

Kaymakamımız Sayın Erdoğan Turan Ermiş, siyasi parti temsilcileri, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşları ve kıymetli hemşehrilerimizin katılımıyla bir kez daha, siyaset üstü bir anlayışla, Çatalca'mızın doğasına, tarımına ve hayvancılığına tüm paydaşlarımızla sahip çıktık. Yaptığımız çağrıya kulak vererek bugün bir arada olduğumuz herkese çok teşekkür ediyorum. Çatalca, doğasıyla, bereketiyle ve üretken insanıyla geleceğe güvenle bakmaya devam edecek!"

"Bu köydeki birlikteliğin bütün köylere yansımasını diliyorum"

TMMOB Ziraat Mühendisleri İstanbul Şube Başkanı Murat Kapıkıran da İzzettin köyünde tanık oldukları birlikteliğin bütün köylere yansımasını dilediğini söyledi. Kapıkıran şunları kaydetti:

"Büyükşehir yasası sonrası İstanbul'un birçok köyü mahalleye döndü. Mahallelerin bütün varlığı belediyelerin ötesine geçti dolayısıyla bu meralar da, bütün köy tüzel kişiliğine ait varlığın tamamı belediyelerin ötesine geçti. Bu yolla Türkiye'deki hemen hemen tüm köy varlıkları talan edildi. Bu talanın durdurulması mümkün olmadı fakat daha sonra köylülerin biz mahalle olmak istemiyoruz, köy gibi işlem görmek istiyoruz talepleri üzerine bu sefer kırsal mahalle kavramını çıkardılar. Kırsal mahalleyi de çiftçiler köylüler şöyle reddetti, köy tüzel kişiliğine ait bütün varlıklarını bize iade ederseniz kırsal mahalle olmayı kabul ederiz ama iade etmezseniz bir anlamı kalmıyor. Bu köydeki birlikteliğin bütün köylere yansımasını diliyorum. Köylüler haklı olarak en verimli tarım arazilerini kaybetmemek için ellerinden geleni yapıyorlar."