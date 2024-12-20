Çatalca\'da Kaçak Yapılaşmaya Karşı Toplantı

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Çatalca Adliyesi'nde "Adli Kolluk Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Toplantıda konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Tunç, konum olarak ormanlık alanların içinde yer alan Çatalca'da, Çilingoz Tabiat Parkı başta olmak üzere önemli yerleşim yerlerinin bulunduğunu, ilçedeki ormanlar ve tarım arazilerinin, gelecek için önemli kaynaklar olduğunu belirtti.

Önemli alanları korumanın sadece bir yasal zorunluluk olmadığını kaydeden Tunç, aynı zamanda çocuklara ve gelecek nesillere karşı da bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Tunç, tarım arazilerinin amaç dışı kullanıma açılarak hobi bahçeleri adı altında faaliyete geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yapılar tamamen hukuksuz ve kaçak konumdadır. 2024 yılında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Orman Kanunu'na muhalefet' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçlarında da 885 tahkikat düzenlenip kamu davaları açıldı. Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığımızca düzenlenen iddianamelerin yüzde 42'sinin 'orman işgali' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçlarından oluşuyor. Açılan davalar sonucunda kaçak yapılaşmaya karşı önemli adımlar atılarak önüne geçilmesi sağlanıyor."

Dava açma sürecinde kaçak yapılaşmaya karşı ciddi mesafeler kat ettiklerini aktaran Tunç, Çatalca'nın her köşesinde kaçak yapılaşmayı durdurmak, orman işgaline son vermek için titizlikle ve etkin bir şekilde mücadele etmekte kararlı olduklarını belirtti.

Toplantıya, cumhuriyet savcıları, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Taner Çavuşoğlu, İstanbul Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan Gv.Asb.Kd.Üçvş Emre Mutlu, İlçe Emniyet Müdürü Şekip Akın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Telat Deniz, Çatalca Orman İşletme Müdürü Orhan Sağlık ile gümrük müdürlüğü, emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlıklarının memurları katıldı.