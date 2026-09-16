Çatalca'da kokain operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Çatalca'da kokain operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Çatalca\'da kokain operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul Emniyeti'nin Çatalca'da bir adres ve 2 araca düzenlediği operasyonda 11 kilo 500 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye sevk edilecek.

Çatalca'da 11 kilo 500 gram kokainin ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik ortak çalışma yürüttü.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Çatalca'da belirlenen bir adres ile 2 araca operasyon düzenledi.

Adreste ve araçlarda yapılan aramalarda 11 kilo 500 gram kokain ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Narkotik Suçlar, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çatalca'da kokain operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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