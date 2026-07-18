Çatalca'da Orman Yangını Kontrol Altında

Çatalca'da ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Ormanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Devriye görevi yapan Orman İşletme Müdürlüğü personelinin durumu fark ederek bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve helikopter sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.