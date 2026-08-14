Çatalca'da Silahlı Kişi Eve Kapandı - Son Dakika
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Çatalca'da Silahlı Kişi Eve Kapandı

Çatalca\'da Silahlı Kişi Eve Kapandı
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Çatalca Yalıköy'de bir kişi, evinde silahla ateş açtı. Jandarma olay yerine sevk edildi.

Derya EVREN KORKMAZ/İSTANBUL Çatalca'da uzun namlulu silahlı bir kişi, kendini eve kapatıp çevreye ateş açtığı öne sürüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Olay, sabah saatlerinde Çatalca Yalıköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre uzun namlulu silah taşıdığı belirtilen İrfan A., kendisini eve kapatıp, pencereden çevreye ateş açtı. İhbaer üzerien bölgeye jandarma ekibi sevk edildi. Şüphelinin jandarma ekiplerine yönelikte elindeki silahla ateş açtığı öne sürüldü. Şüpheliyi ikna etme çalışması sürüyor.

Kaynak: DHA

Jandarma, Güvenlik, Güncel, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çatalca'da Silahlı Kişi Eve Kapandı - Son Dakika

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